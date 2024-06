Golf European Open | Migliozzi ottavo ma a un passo da Parigi 2024 Trionfa Canter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Guidoci ha creduto fino alla fine, ma si è dovuto accontentare dell’posto nello, torneo di scena in Germania. L’azzurro era al comando della graduatoria all’inizio del quarto e ultimo giro, ma un 78 (+5) caratterizzato da quattro bogey e un doppio bogey l’ha fatto scivolare in classifica. Ad Amburgo, ha dunqueto l’inglese Laurie, che ha prevalso con 279 (68 66 73 72, -13) e si è regalato il primo titolo in carriera sul DP World Tour. Preceduti l’austriaco Bernd Wiesberger e il sudafricano Thriston Lawrence, entrambi secondi con 281 (-11) . “Sono davvero felice, sto provando sensazioni fantastiche” ha dichiarato in lacrime, che grazie al successo incasserà la bellezza di 425mila dollari.