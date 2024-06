Ginnastica artistica Veronica Mandriota vince in World Challenge Cup Macchini sul podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) L’Italia è salita sulper cinque volte a Koper (Slovenia), dove è andata in scena una tappa dellaCup di(il secondo circuito internazionale per importanza, riservato alle singole specialità). Carloha concluso al terzo posto alla sbarra con il punteggio di 14.700 (6.5 il D Score e 8.200 di esecuzione). Il marchigiano non ha potuto nulla contro lo strapotere del taiwanese Chia-hung Tang, autore di un maestoso 15.400 (addirittura 6.8 la nota di partenza), e la caratura del croato Tin Srbic (14.950 per il già Campione del Mondo). L’azzurro continua a inseguire la convocazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma entrare nel quintetto da specialista sembra sempre più difficile.ha vinto alla trave con il riscontro di 13.