Giada Zanola l’autopsia rivela | la 34enne era ancora viva quando il suo ex compagno l’ha lanciata dal cavalcavia

(Di domenica 2 giugno 2024)erail suo exAndrea Faverogettata daldi Vigonza, in provincia di Padova, sull’autostrada A4. Lo ha stabilitosvolta dal professor Claudio Terranova, su richiesta del sostituto procuratore di Padova Giorgio Falcone. L’esame non ha evidenziato segni di strangolamento né ferite di arma da taglio sul corpo della, anche se non si esclude che Favero – arrestato per omicidio volontario – l’abbia tramortita per riuscire a sollevarla e a spingerla oltre la ringhiera del ponte, che in quel punto misura circa due metri. Il femminicidio è avvenuto all’alba di mercoledì 29 maggio.dalha fatto un volo di circa 15 metri: alcune automobili sono riuscite a evitare il corpo, che poi è stato travolto da un camion.