Elezioni Ferrara sfida avvelenata | l’avvocato dei diritti civili all’assalto del sindaco leghista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Si respira il clima delle grandi occasioni. L’appuntamento elettorale per il rinnovo di Giunta e Consiglio Comunale, a, sta generando grande aspettativa. Un tempo si chiamava febbre elettorale: la colonnina di mercurio sta salendo per tutti gli schieramenti che sostengono i quattro aspiranti primi cittadini. Iluscente, Alan Fabbri, si presenta con un profilo civico pur avendo una storia che affonda le radici nel leghismo dei primordi. In suo sostegno corrono la lista del Carroccio, che ha come capolista il viceNicola Lodi, Fratelli d’Italia che ha schierato l’assessore all’Ambiente uscente Alessandro Balboni, Forza Italia-Noi Moderati guidata dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini,al Centro con il collega di Giunta, Andrea Maggi, la civica delappunto e la lista dell’Unione di Centro.