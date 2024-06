Cammaroto | Napoli Conte è carico Chiesa è più di un’idea e su Kvara Osimhen e Di Lorenzo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 2 giugno 2024): Non sarebbe un dramma biblico però separtissero entrambi, perché ilavrebbe oltre 200 milioni in cassa da reinvestire e anchelo sa.è più diEmanuele, nel suo Editoriale scritto suMagazine.Com, analizza alcuni particolari riferiti al nuovodi. Questo quanto scritto dal Giornalista esperto di calciomercato:: Il patto Scudetto tra Antonioe Aurelio De Laurentiis è ormai sancito e va in scena … La storia chiama, le Due Sicilie rispondono. Il patto scudetto tra Antonioe Aurelio De Laurentiis è ormai sancito e va in scena in queste ore in Sicilia l’atto finale della lunga attesa verso l’annuncio del colpo di mercato dell’estate calcistica italiana.