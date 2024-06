Busto allarga la zona pedonale Vie Cavallotti Porta e Bramante | pavimento in porfido e dehors

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) L’intervento era stato annunciato mesi fa, ora dal progetto sulla carta, che allargherà ladel centro, si passa alla sua realizzazione. Prenderanno il via domani i lavori di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica delle vie, l’intero sistema delle tre vie sarà trasformato ina traffico limitato. Il progetto, che ha ottenuto dalla Regione un finanziamento tramite il bando “Sviluppo dei distretti del commercio 2022– 2024” pari alla metà del costo totale di 864mila euro, ha lo scopo di valorizzare l’identità e l’attrattività dell’area, nel cuore del centro storico, e favorire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Per vial’intervento prevede la totale riqualificazione della via con la rimozione dell’asfalto su strada e marciapiedi, la realizzazione di pavimentazione complanare in pietra naturale (cubetti di), nuove sedute e spazi per déhors e rifacimento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.