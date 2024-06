Weekend con i supereroi Firme italiane e americane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Ultimo attesissimo weeekend dedicato al fumetto in terra cortonese. Dopo il successo del fine settimana inaugurale, Cortona Comics sfodera un’altra due giorni per i tanti appassionati e curiosi del genere. Questa volta il tema è dedicato ai fumetti dei super eroi. Fra gli ospiti ci saranno alcunedel fumetto americano, come Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico, Gabriele Dell’Otto, Stefano Raffaele e Nicola Mari. Ma sarà presente anche il mondo del fumetto prettamente di scuola italiana, con una selezione dei migliori artisti Bonelli, come Pasquale Frisenda, Fabio Civitelli, Stefano Fantelli, Alessandro Bocci, Marcello Mangiantini. Di quest’ultimo sarà in mostra anche una stampa autografata per collezionisti. La speciale esposizione è organizzata insieme a "Per mille scalpi – Scls Magazine", la stampa verrà distribuita esclusivamente accedendo allo stand in due orari differenti.