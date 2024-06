Una settimana alle elezioni | dalle preferenze al voto disgiunto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Manca esattamente unaamministrative ed europee dell’8 e 9 giugno 2024. Un appuntamento atteso da settimane e preceduto da impegnative campagne elettorali che hanno diffuso i nomi e i programmi dei candidati scesi in campo per la partita che deciderà il futuro di 164 Comuni bergamaschi e i nuovi membri del Parlamento europeo. Europee e Amministrative avverranno in concomitanza e nella stessa sede: i seggi saranno aperti d1523 di sabato 8 e d23 di domenica 9 giugno. Per entrambe le tipologie dii cittadini devono presentarsi ai seggi con un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto, patente di guida) e la tessera elettorale. Se un elettore ha smarrito la propria tessera (o terminato gli spazi per le votazioni) deve richiederne una nuova allo sportello degli uffici dell’Anagrafe del proprio comune di residenza.