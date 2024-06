Tsitsipas teme Arnaldi al Roland Garros | Lo tengo d’occhio | è come un fiume un lottatore a oltranza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Matteoaffronterà Stefanosagli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha saputo sconfiggere il russo Andrey Rublev (numero 6 del mondo) e ora se la dovrà vedere con un altro top-10 (numero 9 del ranking ATP), inseguendo una nuova difficile impresa. L’azzurro è entrato in una nuova dimensione e non vuole smettere di stupire, ben consapevole che servirà un’impresa maiuscola per impensierire seriamente il fortissimo greco. Stefanossi è soffermato su Matteodurante la conferenza stampa andata in scena dopo la vittoria ottenuta ieri in tre set contro il cinese Zhang: “lo sto tenendo. So esattamente che tipo di profilo di giocatore è perché l’ho visto giocare a Barcellona, ??l’ho visto giocare a Roma, ho visto giocare qui.