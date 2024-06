Tiro a segno Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello possono ancora sperare di staccare il pass olimpico nella carabina 3 posizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Non solo Massimo Spi: la tappa della Coppa del Mondo 2024 didi Monaco di Baviera, in Germania, potrebbe regalare il sognoanche ad una tratreda 50 metri femminile, con le finali che si disputeranno il 7 giugno. Al momento potrebbero esser addirittura 5 iolimpici che verranno assegnati attraverso il ranking, ed è già certo che saranno almeno 3. Questi ida assegnare: il primo da regolamento, un secondo per la quota declinata dalla Cina, che pur avendo conquistato 4femminile tra 10 e 50 metri, manderà solo tre atlete a Parigi, con Han che sarà al via in entrambe le gare, restituendo così la quota conquistata da Miao ai Mondiali 2022, ed un terzo dalla riallocazione di una delle quote assegnate ai Campionati Oceanici.