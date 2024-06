Sorpresa in Versilia Fedez e Chiara Ferragni sono a Forte dei Marmi ma non insieme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024)dei(Lucca), 1 giugno 2024 – Attenzione perché innon c’è solo. Chi è che è sta passando questo weekend adei… La prima storia l’ha pubblicata proprio il cantante intorno alle ore 14 di oggi, sabato 1 giugno. In camicia, pantalone nero lungo, occhiali da sole,ha partecipato a un evento per festeggiare il compleanno della bambina di un amico. Circa un’ora dopo arriva il post di. “deiweekend”, scrive la regina di Instagram. L’influencer si è poi concessa un bel primo di pesce in un ristorante della zona. In una foto la si vede in compagnia dell’amicaMagri. Ovviamente agli utenti sui social non è sfuggita questa fortuita coincidenza. “entrambi adei”, scrive una follower di