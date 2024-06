Real Madrid-Atalanta in tv | data orario e diretta streaming Supercoppa Europea 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la. I neo campioni d’Europa, dopo il grande trionfo ottenuto nella notte di Wembely, avranno subito l’opportunità di portare a casa un nuovo trofeo agli albori della nuova stagione poiché si sono qualificati di diritto alla. LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI Come seguire il match Dall’altra parte ci sarà l’di Gian Piero Gasperini, fresca vincitrice dell’ultima edizione dell’Europa League e vogliosa di continuare ad affermarsi a livello europeo centrando un nuovo trofeo. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 14 agosto e sarà trasmessa intv su Sky Sport mentre losarà affidato a Sky Go.