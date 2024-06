Perché ci toglie la libertà la replica di Schlein a Meloni è surreale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) La "banale domanda" di Giorgiaa Ellycade nel vuoto. La premier dal palco di Piazza del Popolo aveva chiesto alla leader del Pd di dire se condivide gli attacchi del candidato del partito socialista alla Commissione europea, Nicolas Schmit: "Io non sarei una leader democratica. Chiedo pubblicamente a Ellyse condivide queste parole. Elly, è una domanda semplice, non scappare anche stavolta", ha detto, "se non sono un leader democratico, cosa sono? Un dittatore? E cosa si fa, la lotta armata per depormi?". Messaggio chenon raccoglie facendo orecchie da mercante: "Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia, che film sta vedendo. Vede un altro Paese. L'altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l'identità, io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando ladelle persone", ha detto la demndo asulle dichiarazioni di Nicolas Schmit secondo cui i conservatori sarebbero una forza non democratica.