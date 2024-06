Overdose mortale colpo di scena | La droga letale gliel’ho data io

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Prima il malore nei bagni pubblici di piazza d’Armi, poi la morte in ospedale dopo tre giorni di agonia. Ad uccidere Andrea F., 45 anni, di Palombina, era stata una dose di eroina. Per quel decesso un 58enne milanese, residente da anni in città, è stato quattro anni sotto processo perché stando alla pubblica accusa sarebbe stato lui il pusher che aveva ceduto la dose. Ieri mattina però la giudice Martina Marinangeli lo ha assolto dall’accusa di morte morte come conseguenza di altro reato perché il fatto non sussiste. Il milanese, difeso dall’avvocato Giacomo Maria Girombelli, è stato condannato solo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, con una pena di un anno e due mesi di reclusione. Nel corso del processo è stata sentita, nelle udienze precedenti, una donna che lavorava all’epoca in una attività di piazza d’Armi, con un passato di tossicodipendenza.