Lion Giovannini | | Pronto a ripartire dopo l’infortunio

(Di sabato 1 giugno 2024)è stato un grande protagonista nell’Ascoli tornato in serie B con mister Mario Petrone e aveva già esordito nel 2012 in Cadetteria nell’anno del fallimento. Ha i colori bianconeri nel cuore e ci rimase davvero male quando subitola promozione in serie B la società dell’allora patron Francesco Bellini decise di non fargli proseguire l’avventura con la maglia del cuore. Manon si è demoralizzato, si è tolto le sue soddisfazioni a Matelica, a Civitanova a Taranto, al Monticelli e poi con l’Atletico Ascoli, al Conorno e infine a Rieti dove purtroppo è stato vittima di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di calcio nel finale di stagione.come va la riabilitazione? "Sono, ho iniziato a correredue mesi e 13 giorni, non voglio bruciare le tappe, ma sicuramente ho una voglia immensa di rientrare a giocare".