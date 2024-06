La repubblica accentua le rivalità la monarchia le attenua

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) La Russia è una, l’Ucraina è una. Israele è una, la Palestina è una. Anche gli Stati squassati dalle guerre civili sono repubbliche: Birmania, Haiti, Mozambico, Nigeria... Non mi spingo a dire che le repubbliche facciano più facilmente la guerra delle monarchie (nella storia le guerre non sono mai mancate), mi spingo a dire che fanno più difficilmente la pace. Lo pensava anche Churchill che prima del primo conflitto mondiale profetizzò: “Le guerre dei popoli saranno più terribili di quelle dei re”. Lale, lale. Perché i presidenti sono eletti da schieramenti mentre i monarchi devono essere super partes. Questa caratteristica rende lasempre più attuale in un’epoca di odio dilagante, quando le nazioni si dilaniano per divisioni politiche, etniche, religiose..