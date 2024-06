Juventus il ritorno spiazza | c’è la conferma ufficiale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 1 giugno 2024)in grande stile per lache fa retromarcia: è arrivata anche la, ora è tutto pronto Cancellare il passato per guardare con ottimismo al futuro. Laè desiderosa di voltare pagina, in campo e fuori dal campo. Sul terreno di gioco le scelte della società sono state chiare: via Allegri, al quale è stata inviata la lettera di licenziamento per giusta causa, dentro Thiago Motta. Il tecnico del miracolo Bologna avrà il compito di riportare la squadra bianconera in alto, farla tornare a vincere lo scudetto ed essere competitiva in Europa. Proprio dall’Europa arriva un’altra importante notizia per il club piemontese, una notizia che riguarda la società e interessa più gli aspetti legati alla politica calcistica che non al terreno di gioco vero e proprio.