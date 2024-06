Inter in vacanza solamente in 5 | il resto tra Europa e America ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) L’ha finito la sua stagione, ma la stragrande maggioranza dei suoi giocatori ancora no. In tanti sono volati con le proprie nazionali, eccetto cinque. FERIE ? Una stagione trionfante, bella, ma anche faticosa che ancora non è terminata per diversi giocatori dell’in cinque, riferisce il Corriere dello Sport, potranno garantirsi qualche settimana in più di vacanze: Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Acerbi e Taremi. Quest’ultimo, ufficialmente nerazzurro dal primo di luglio, ma nella sostanza già da febbraio, a gennaio ha disputato la Coppa d’Asia arrivando fino alle semifinali col suo Iran. Quanto ad Acerbi, la sua estate è cambiata: da titolare nell’Italia di Spalletti ad Euro 2024 a sotto i ferri il passo è breve. Infatti, il difensore dovrà operarsi per pubalgia saltando la kermesse continentale.