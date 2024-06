Impiccare tutti e farli suicidare Minacce choc e caccia all' uomo contro i giurati del caso Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) «Identificate i, identificateli subito». È questo il messaggio che appare su un sito chiamato «The Donald», che era molto popolare tra i partecipanti all'assalto al Congresso del 6 gennaio, in cui si esorta i sostenitori di Donalda cercare di trovare i nomi e soprattutto gli indirizzi dei 12che giovedì scorso hanno condannato l'ex presidente nel processo di New York per le accuse finanziarie collegate alla vicenda Stormy Daniels. Il post, rimosso poco dopo la sua pubblicazione, è stato individuato da Advance Democracy, gruppo che sta riscontrando, dopo il verdetto di condanna per, un grande traffico on line diil giudice Juan Merchan, il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, di cui qualcuno ha pubblicato anche il suo presunto indirizzo.