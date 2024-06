Friuli tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone | riprese le ricerche

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024) Tre giovani, un ragazzo e due ragazze tra i 17 e i 25 anni, risultanoda ieri nelin piena, nella frazione di Orsaria del comune di Premariacco, in provincia di Udine, dove questa mattina sonole. “Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno”, ha scritto questa mattina sui suoi canali social il sindaco della cittadina friulana, Michele De Sabata, pubblicando una foto dei veicoli dei Vigili del Fuoco impegnati nelle. “Durante la notte è stato individuato un segnale da un cellulare ma hanno dovuto sospendere lein attesa di potersi calare o risalire dal. Sono ore decisive”. Rimasti bloccati su uno scoglio, i trerisultanodalle ore 13,30 di ieri, quando hanno contattato i soccorsi segnalando l’aumento del livello dell’acqua e che non erano in grado di tornare a riva.