Flamini | Inter e Milan una differenza! Ottima stagione

(Di sabato 1 giugno 2024) Con il suo passato da centrocampista di Serie A, al, Mathieuha parlato a Sport Mediaset del campionato appena conclusosi e che ha visto la vittoria dell’con lo scudetto in faccia proprio ai rossoneri. SCUDETTO IN FACCIA – Quello appena terminato è sicuramente un campionato da dimenticare per il, partito sotto i migliori auspici dopo i numerosi colpi nel calciomercato estivo e terminato con la sconfitta in casa nel derby per 1-2 che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto dell’. Proprio in faccia ai rossoneri, nonostante i tentativi di mistificare la realtà. Una delusione che si riflette anche nelle parole di un ex centrocampista rossonero, ovvero Mathieu, che ao ha giocato dal 2008 al 2013 dopo la sua esperienza all’Arsenal.