Firenze al via ‘Secret Florence’ con performance inedite nei luoghi della città

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 - Da martedì 4 giugno fino al 16 luglio i cinque partner di respiro internazionale: Tempo Reale, Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus e il Centro di ProduzioneDanza Virgilio Sieni, presentano la nona edizione di uno dei festival di punta dell'Estate Fiorentina, con azioni artistiche edi danza, musica, arte e cinema che dialogano con il paesaggio urbano e la sua storia. Sei giorni dida giugno a luglio aperte a tutti, cinquereinterpretati e svelati da eventi esclusivi, proposte artistiche che costituiscono un unicum territoriale e in taluni casi una novità assoluta nel panorama internazionalericerca artistica contemporanea. Secret Florence, festival consolidato dell’Estate Fiorentina, nella sua nona edizione, prosegue il dialogo di danza, musica, arte e cinema con l’architettura e il paesaggio, attraverso una serie di spazi scenici per lo più inediti o poco frequentati dal pubblico o spazi conosciuti, ma reinterpretati in chiave sorprendente.