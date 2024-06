Fonte : liberoquotidiano di 1 giu 2024

Ma aldilà di tali elucubrazioni mentali – sfido chiunque ad affermare che prima di questa genialata dell'università trentina, qualche donna abbia in cuor suo lamentato il fatto di sentirsi discriminata perché il proprio ruolo è previsto al maschile nella lingua italiana – a qualcuno della commissione che ha preso la decisione di usare solo i termini femminili è venuto in mente che il maschile non marcato fa parte della nostra lingua e non dà fastidio perché ne è la forma corretta? Il maschile non marcato non esclude nulla per definizione, semmai è il femminile ad essere marcato, ossia utile ad escludere e indicare qualcosa di diverso dalla norma; un'esclusione, per altro, grammaticale, non sociale – meglio specificarlo, sia mai che io venga fraintesa.

Femminile sovraesteso | la provocazione stravagante della mia università