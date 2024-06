Femminicidio Giada Zanola arrivano i primi risultati dell’autopsia Era ancora viva quando cadde dal cavalcavia di Vigonza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024)era con ogni probabilitàil suo ex compagno Andrea Favero l’ha gettata daldell’autostrada A4, a(Padova). Questi irilievi dall’autopsia svolta dal professor Claudio Terranova, su richiesta del sostituto procuratore di Padova Giorgio Falcone. Nelle anticipazioni dell’esame non sarebbero stati evidenziati segni di strangolamento, o ferite di arma da taglio sul corpo della 34enne. Favero, però potrebbe anche averla tramortita per riuscire a sollevarne il corpo oltre la ringhiera del manufatto, che in quel punto misura circa due metri. Attualmente il compagno della vittima si trova in carcere ed è indagato per omicidio. Nell’interrogatorio di garanzia ha preferito non rispondere. E ora ha anche cambiato legale.