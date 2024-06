F1 Kimi Antonelli debutta con Mercedes nel 2025? La smentita ufficiale e i doppi test promettenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Andreaha impressionato neiandati in scena a Silverstone, dove ha guidato ladel 2022 insieme a Mick Schumacher e a George Russell. Negli ultimi giorni si sono susseguite anche delle indiscrezioni riguardo al possibile esordio del pilota italiano nel Mondiale F1con la scuderia anglo-tedesca, in sostituzione di Lewis Hamilton che si accaserà alla Ferrari. Voci che sono state smentite dalla stessaattraverso un comunicato stampa: “Forse è comprensibile che, trattandosi diprivati, ci siano state molte speculazioni sul loro scopo e sul loro contenuto. Il nostro ultimoa Silverstone comprendeva Mick,e George ed è stato erroneamente etichettato come un confronto, ma non era né l’intenzione né i risultati della prova.