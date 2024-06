Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Sotto lo splendido cielo stellato della Toscana, sarà una serata di pura magia alla Tenuta di Frassineto. “I Giorni del Vino” e ”Aperiwine Party” sono occasioni imperdibili per vivere la Tenuta di Frassineto, un luogo immerso in un contesto architettonico e paesaggistico di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.

Degustazioni musica e falconeria alla Tenuta di Frassineto