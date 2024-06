Chi è il ragazzo La scoperta sull’identità del giovane travolto dal fiume insieme alla fidanzata e all’amica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è tanta preoccupazione e ansia per i tre ragazzi dispersi nelNatisone, in piena per il maltempo, in Friuli Venezia Giulia. Due di loro sono fidanzati. Decine di soccorritori si sono messi al lavoro per rintracciarli, anche se le operazioni sono tutt’altro che agevoli. I giovani sono stati ripresi in un video, mentre si abbracciano e si stringono per riuscire ad affrontare la furia dell’acqua. Ma poi purtroppo i tre ragazzi dispersi nelNatisone sono stati trascinati via e non sono ancora stati ritrovati. Anche se chi sta coordinando i soccorsi ha individuato nelle scorse ore un segnale proveniente da un cellulare. In particolare, fondamentale sarebbe stato l’intervento di un drone messo a disposizione dprotezione civile.