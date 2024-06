Cappa a fuoco scoppia rogo in una villetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Paura a Castel di Lama ieri mattina, intorno alle 9.30, prendeladi una cucina e le fiamme si propagano in pochi istanti sui mobili. La, di via Caravaggio, dove si è innescato l’incendio, si è riempita in poco tempo di fumo. L’uomo che era all’interno quando si è reso conto di quanto stava accadendo ha fatto del tutto per sedare le fiamme, ma alla fine è dovuto uscire, a causa del denso fumo, che si era sprigionato. Subito è scattato l’allarme ai vigili deldella caserma di Ascoli, che sono arrivati con i mezzi per l’intervento. Sul luogo anche il 118 ma per fortuna non si sono registrati feriti: l’uomo aveva respirato il fumo, ma non ha riportato gravi conseguenze. Le fiamme in poco tempo, oltre ad aver bruciato i pensili, hanno annerito anche le pareti della stanza, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio.