Caos alla festa | colpisce un bambino in testa e minaccia | ‘Prendo la pistola e ammazzo tutti’

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 giugno 2024) Raggiunge il centro per l’impiego e sfonda con un pugno il vetro di plexiglass di separazione che divide l’operatore dal pubblico. Sono stati gli agenti del Commissariato di Fondi ad arrestare il cittadino straniero di 34 anni, regolare sul territorio. Volante della Polizia di Stato – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)L’aggressione al centro per l’Impiego L’uomo si sarebbe reso colpevole di diversi episodi violenti, quello più rilevante il 29 maggio scorso quando i poliziotti sono intervenuti su segnalazione della sala operativa presso il locale centro per l’impiego, dove l’uomo, dietro la pretesa di un’occupazione, aveva aggredito il personale, rompendo con un pugno il vetro di plexiglass di separazione che divide l’operatore dal pubblico e procurando lesioni ad una mano all’impiegato.