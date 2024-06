Caldo record in India | toccati picchi di oltre 52 gradi 85 morti in 24 ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Clima rovente in. Mercoledì le temperature nella capitalena, Nuova Delhi, sono salite al massimonazionale di 52,3, secondo i dati dell’ufficio meteorologico del governo. Iltorrido ha mietuto moltissime vittime: è di 85nelle ultime 24 ore il bilancio. Secondo quanto riferito dai media locali, con temperature percepite che arrivano fino a 50, a causa della fortissima umidità, la maggior parte delle vittime sono state registrate nello stato orientale di Odisha, dove si contano 46, mentre gli altri negli stati di Bihar, Jharkhand, Rajastan e Uttar Pradesh. Unche rispecchia in pieno il cambiamento climatico e che sta preoccupando il resto del mondo. Anche in Italia, per la prossima settimana, sono attese temperaturela media, coni 30