Sul videogioco di Mad Max George Miller ha torto

(Di giovedì 30 maggio 2024) Questo articolo arriva online tardissimo rispetto alle previsioni originali, questo perché dall’idea alla stesura, sono successe tantissime cose tipo l’uscita al cinema del bellissimo Furiosa: A Mad Max Saga, proseguendo poi con una piccola osservazione sulla presenza di un personaggio non presente poi in Mad Max: Fury Road, ovvero Scrotus, altro figlio di Immortan Joe. Poi l’ennesima variabile in questa equazione: se il ritorno nelle wasteland era l’occasione perfetta per provare a rievocare i ricordi riguardo ilomonimo del franchise uscito nel 2015, appunto Mad Max, ecco arrivare proprioche sembra – dalle ultime dichiarazioni – sparare a zero proprio su quel titolo, ritenuto da sempre canonico, uscito pochi mesi dopo l’approdo in sala di Mad Max: Fury Road, titolo che ha raccolto giudizi poco più che sufficienti dalla critica con il voto degli utenti sicuramente più clemente.