Robur Giacomini | Il mio l’ho fatto Spero che il Comune faccia altrettanto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Chi si aspettava delle risposte alle diverse domande che ruotano intorno alla questione Franchi-Bertoni, dall’incontro che si è tenuto martedì mattina nelle stanze di Palazzo pubblico tra l’amministrazione e il Siena Fc – rappresentato dal presidente Simone, dai direttori Farina e Guerri e dal segretario Conte – è rimasto deluso. Le parole del patron bianconero all’uscita dalhanno suscitato invece più dubbi che altro se non la sensazione che ancora non sia strato tracciato un cammino dettagliato, condiviso, per riportare definitivamente laa casa e per riaprire e porte del Bertoni, primo step per la costruzione di un settore giovanile adeguato, punto su cui il presidenteha peraltro insistito. I due impianti sono inutilizzati da oltre un anno (a eccezione della gara con il Mazzola in cui la squadra di Magrini ha festeggiato la promozione lo scorso 28 aprile) e necessitano di lavori perché possano accogliere una squadra di calcio.