Un rendimento altalenante dovuto anche al lungo infortunio al ginocchio che l'ha tenuto in infermeria per diversi mesi. Il mediano del Milan è infatti un punto fisso dell'Algeria, che non può proprio fare a meno di lui. Le qualità tecniche di Bennacer non sono mai state messe in discussione, tanto che nonostante una forma fisica non al top l'allenatore del Milan Pioli ha sempre cercato di sfruttarlo al massimo.

Milan stagione difficile per Ismael Bennacer | l’Algeria lo convoca? La scelta ufficiale