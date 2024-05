Melissa Satta le canta a Berrettini | la verità sulla rottura sciocca i fan

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 30 maggio 2024), finalmente è tutto chiaro: con questa dichiarazione inaspettata, l’ex velina ha fatto luce su quello che è accaduto. Dall’oggi al domani, ancor prima che festeggiassero il secondo San Valentino insieme, hanno deciso di prendere due strade separate. Sono stati nell’occhio del ciclone per tanto, troppo tempo, e questo di sicuro non ha fatto bene alla loro relazione, messa a durissima prova dalle critiche continue e dagli sfottò provenienti dal popolo dei social. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itSembravano complici, affiatati, ma non tanto, evidentemente, da reggere il peso di una così fitta tempesta mediatica. Ae a Matteo, sostanzialmente, gli haters non hanno dato un attimo di tregua. E sebbene le ragioni dell’addio non siano mai state ben chiarite dai diretti interessati, è evidente che non abbiano mai potuto vivere serenamente questa love story così chiacchierata.