I dati sui pagamenti contactless in Italia

(Di giovedì 30 maggio 2024) È un po’ come la teoria darwiniana dell’evoluzione: si è partiti dal baratto, si è passati alle monete e alle banconote, per poi arrivare ai titoli di credito (come gli assegni e le cambiali) e alla carte di debito/credito/prepagate. Oggi siamo nell’era del, di queiche prevedono un solo elemento fisico ed elettronico che – negli ultimi anni – ha avuto numerose evoluzioni. Seguendo una tendenza mondiale, iincontinuano a crescere. E la rapidità è uno dei punti alla base di questo successo. LEGGI ANCHE > iPhone is the new POS: inarriva la funzione “Tap to pay” Pagare appoggiando una carta sullo schermo è senz’altro più veloce rispetto al prendere i soldi dal portafogli e attendere il resto.