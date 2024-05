Fonte : dilei di 30 mag 2024

Frutto della mente di un artista e stilista futurista, Ernesto Henry Michahelles, essa incarnava l'obiettivo di unire in un sol capo pantaloni, giacca e camicia. Al passo con le tendenze e di forte impatto visivo la tutina seconda pelle sembra dunque essere una furba scelta di stile, un autentico passepartout oseremmo dire, adatta ad essere indossata tanto per un cocktail party con gli amici sopra ad un paio di mules quanto per una passeggiata al parco in tutta comodità: l'uniforme ideale da appaiare ad una semplice giacca in jeans ora che le giornate di sole sono quasi realtà quotidiana.

Catsuit mania | la tutina seconda pelle che sta facendo impazzire le star