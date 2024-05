Camera ardente e ultimo saluto al rettore Anelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si svolgeranno domani a Piacenza i funerali di Francodell’università Cattolica, morto suicida giovedì 23 maggio nella sua casa di via Illica, nella zona del Castello Sforzesco. Stamane verrà invece allestita nella Cappella del Sacro Cuore dell’università (largo Gemelli 1) la. La Cappella resterà aperta dalle 10 alle 19 per consentire - fa sapere l’ateneo - "la visita di quanti vorranno sostare in preghiera presso il feretro". Le esequie si svolgeranno alle 15 di domani nel Duomo di Piacenza, città della quale il professore era nato il 26 giugno 1963. Il rito sarà presieduto dal vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica e dell’Azione Cattolica. Alla cerimonia sarà presente l’anziana madre di