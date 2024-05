Bennati sogno olimpico | Appuntamento unico Parigi? Ho bei ricordi Le insidie del percorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) di Matteo Marzotti AREZZO Il tempo di tornare ad Arezzo per il ct della nazionale di ciclismo Danieledopo aver seguito tappa dopo tappa il Giro d’Italia e programmare già il nuovo calendario fino alla data cerchiata in rosso. Quella del 3 agosto quando alle 11 prenderà il via la prova di ciclismo che metterà in palio la medaglia d’oro dei Giochi olimpici. Quasi 280 km la lunghezza della tappa, con un dislivello complessivo di 2.800 metri. Unche in passato ha visto l’Italia conquistare tre medaglie d’argento e sei ori, l’ultimo con Paolo Bettini ad Atene nel 2004. Poco più di due mesi all’. Come vive questa attesa? "Sono emozionato e non lo nascondo anche perchè da atleta non ho mai preso parte parte ad una Olimpiade mentre adesso potrò esserci nella veste di commissario tecnico - confessa Daniele- è un’esperienza diversa rispetto ad un campionato del Mondo.