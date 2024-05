Bari cede il controsoffitto in una scuola Strage evitata grazie al preside eroe

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Poteva essere una tragedia o, quanto meno, avrebbe potuto provocare feriti gravi il crollo di unin un androne nellaelementare Marco Polo di. La tragedia è statadaldellache, avendo notato preoccupanti e minacciose crepe, aveva ordinato di interdire il passaggio agli alunni. Paola Romano, assessora all’Istruzione, ha spiegato aToday che il Comune aveva già incaricato una ditta di compiere analisi e lavori dopo la segnalazione del dirigente scolastico di alcune crepe. Il cedimento, come ha spiegato la Romano, si è verificato proprio durante i sopralluoghi e le verifiche. Dal momento che l’area era interdetta, fortunatamente non ci sono stati feriti. Bambini trasferiti Per i prossimi giorni i bambini della Marco Polo continueranno a seguire le lezioni nell’istituto Collodi, sempre nel quartiere Palese di