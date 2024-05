Ascoli torna set cinematografico. Al via i casting per il film di Nardin

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) La città disarà ancora il set per un nuovo: ’La ragazza di Chernobyl’. Una pellicola che verrà girata tra le Cento Torri dopo l’estate e per la quale i produttori sono già in cerca di attori e comparse. Ilsi farà durante l’estate e per partecipare basta inviare una mail a@cine1italia.it Ilè stato presentato al Caffè Meletti alla presenza del Sindaco Marco Fioravanti, del regista Massimo, dei produttori Pete Maggi e Federica Folli della Cine1 e del presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini. Si tratta di un dramma sentimentale ambientato adin una notte di Halloween, in una serata tempestosa in cui Christian, un pasticciere massiccio ed introverso, riceve la visita di Nina, una modella ucraina con un passato oscuro da svelare.