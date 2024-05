Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

Da allora la sorveglianza dei rigidi protocolli interni ha sempre cercato il batterio e per 4 anni non è mai stato trovato nell’ambiente. In Tribunale a Verona il 31 maggio è prevista un’udienza davanti al gip che dovrà decidere sull’opposizione che Francesca Frezza ha presentato alla richiesta di archiviazione della Procura per le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime riguardanti la maggior parte dei casi avvenuti nel 2019-20.

All’ospedale di Verona torna il Citrobacter nei tre neonati contagiati batterio simile a quello del 2020 L’Asl | Ma non c’è nell’ambiente