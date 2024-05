Fonte : calcionews24 di 29 mag 2024

FONSECA AL MILAN – «Vedo questo trasferimento in Italia come un’opportunità che si merita. . Il suo pregio? Vi dico che…» Per analizzare il prossimo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, Gianluca Di Marzio ha intervistato l’ex general manager della Roma Tiago Pinto. Pinto. FONSECA AL MILAN – «Vedo questo.

Tiago Pinto ELOGIA Fonseca al Milan | Tifosi rossoneri con lui potrete PUNTARE IN ALTO