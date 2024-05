Morte di Onorato resta un giallo, autopsia non scioglie i dubbi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - Non ci sono segni di violenza o di una aggressione né segni di un'autodifesa. Angelonon avrebbe neppure tentato di divincolarsi dalla presa di un eventuale killer. L'sul corpo dell'imprenditore palermitano 55enne, marito della eurodeputata Francesca Donato, nonsulla. Anche se l'inchiesta della Procura di Palermoaperta per omicidio, contro ignoti, la tesi del suicidio è quella più avvalorata. L'unico segno di violenza sul corpo è quello della fascetta stretta al collo che gli ha provocato laper soffocamento. Ma, per il momento, non si sa ancora se quella fascetta l'abbia stretta lui o se qualcuno gliel'ha stretta alle spalle. Sembra che la fascetta fosse chiusa sul lato del collo.