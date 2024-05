Mazza Saviano non ci sarà Scurati declina invito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Robertonontra gli oltre cento autori ospiti di Italia Ospite d'Onore alla Fiera di Francoforte 2024. Tra gli assenti nel programma anche Antonio, Alessandro Piperno e Paolo Giordano. Rispondendo a una domanda sulla loro assenza, il commissario straordinario Mauroha detto che "era stato invitato e ha preferito non esserci", almeno nel "progetto italiano" ma "potrebbe essere invitato da editori tedeschi e venire". E a un giornalista tedesco che chiedeva perché non c'ènella lista degli scrittori. Forse perché è troppo critico verso il governo neofascista?ha risposto: "Nella domanda c'è la risposta. Abbiamo voluto dare voce a chi finora non l'ha avuta, ad altri. Abbiamo dovuto necessariamente ridurre: molti chiamati, loculi degli eletti si dice nel Vangelo.