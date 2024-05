L’università chiede nuovi spazi Infermieristica all’ex Fontevecchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Crescefermana e ha bisogno die di un respiro che coinvolga sempre il centro della città. Si procede con il percorso di rifunzionalizzazione che riguarda Palazzo Domenicani (ex) in via Paccarone, parte del quale sarà dedicata alla facoltà di. L’immobile è oggetto della progettazione propedeutica ai lavori di completamento, restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico dello stabile. Interventi che saranno eseguiti dal Consorzio Conpat di Roma che si è già aggiudicato l’appalto integrato (ovvero progettazione definitiva, esecutiva e lavori), con indicazione di un Rtp di progettisti il cui mandatario è lo studio Guicciardini & Magni di Firenze. Una buona parte dello stabile sarà utilizzata come ampliamento del museo archeologico, dopo la prima delle tre sezioni previste inaugurata nel maggio 2023, ovvero quella dedicata al collezionismo antiquario e alla nascita del museo pubblico che è divenuto il nuovo accesso alle Cisterne Romane, e attività ad esso connesse, laboratori, sale studio, gallerie espositive.