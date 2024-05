Frodi online e danni reali | Mai svelare i propri codici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Come evitare le truffe? La diffusione delle tecnologie digitali ha rivoluzionato l’accesso ai servizi bancari, rendendoli più comodi e rapidi, ma comportando nuovi rischi, soprattutto per chi ha poca familiarità con il mondo digitale. Secondo Banca d’Italia, nel 2021 il valore medio dellepiù elevato si è registrato nei bonifici, con una media di circa 4.300 euro. È quindi importante dotarsi di una “cassetta degli attrezzi“ con strumenti e misure di sicurezza. I cittadini europei sono tutelati dalla normativa Psd2, che stabilisce precise norme per proteggerci. Il principale strumento suggerito dalla normativa per i pagamenti elettronici è la Strong customer authentication (Sca), o “autenticazione forte“. Questo metodo richiede almeno due fattori di verifica: qualcosa che solo l’utente conosce (come una password o un PIN), qualcosa che solo l’utente possiede (come uno smartphone), o qualcosa che caratterizza l’utente (come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale).