Arnautovic | Via dall’Inter? Nessuno me l’ha detto! Ecco cosa so

(Di martedì 28 maggio 2024)ha chiuso la stagione con una doppietta in Verona-Inter e adesso è atteso dagli Europei con l’Austria. Al rientro in patria, ha rilasciato un’intervista al canale ORF dove si è soffermato anche sulle voci di mercato uscite nelle ultime settimane. IN USCITA? – Si èche Markopossa andare vianel mercato ormai pronto a partire. Ma l’attaccante austriaco, reduce dalla doppietta col Verona nel 2-2 di domenica, ha un’altra versione: «I giornalisti parlano molto, soprattutto in Italia, ma io sono tranquillo. Ho ancora un anno di contratto con l’Inter e sono del tutto soddisfatto, anche perché siamo diventati campioni. Andare via?mi haniente, nemmeno a mio fratello (il suo agente Danijel, ndr).