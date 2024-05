CdS – Jordan James - ecco il primo obiettivo dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2024-05-27 00:17:27 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Jobe Bellingham non è l’unica attrazione della Championship, la serie B inglese. È il fratello di Jude, il fenomeno che vuole regalare sabato prossimo a Monaco di Baviera – nella finale con il Borussia Dortmund – la quindicesima Coppa dei Campioni della storia al Real Madrid. Gioca nel Sunderland, è una mezzala, ha diciotto anni e ha segnato sette gol in quarantacinque partite di campionato. IL BLITZ– Non c’è solo Jobe, però. L’altro talento della Championship è, gallese, vent’anni il prossimo 2 luglio: è il grande tesoro del Birmingham, retrocesso in League One. Otto gol, un metro e 90, centrocampista totale. Visione di gioco, tiro da fuori, forza nei tackle, dinamismo, intensità, ritmo.