Troppe auto davanti a scuola I genitori promuovono il Pedibus

(Di domenica 26 maggio 2024) Presentato ieri al centro civico di Sant’Albino il report del sondaggio promosso dal Comitato aria pulita Monza sulla percezione dell’inquinamento dell’aria in prossimità di alcune scuole primarie della città. Finora i risultati sono stati rilevati in tre comprensivi scolastici, con diverso grado di adesione. Alla scula Manzoni di Sant’Albino sono stati distribuiti 220 questionari e ne sono tornati compilati 145 (il 66%), lacon maggior adesione all’iniziativa; mentre all’Alfieri (quartiere San Fruttuoso) su 250 consegnati ne sono tornati 140 (poco più del 50%); adesione inferiore e allaprimaria Puecher (Istituto Anna Frank, in via Toscana) da cui sono tornati 99 questionari compilati su 280 distribuiti (35%), ma i questionari continuanno ad arrivare, anche se fuori tempo massimo. È ill’alternativa più gettonata daiper lo spostamento da casa a, per evitare di arrivare infinoal plesso scolastico, soluzione condivisa per abbassare il tasso di inquinamento localizzato.