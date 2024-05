Sassoferrato al voto - Greci | Porto con me l’esperienza di questi cinque anni difficili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Sarà una sfida a due a: il sindaco uscente Mauriziocontro l’assessore uscente Roberta Leri. Iniziamo le interviste ai candidati. Maurizio, perché ha deciso di ricandidarsi a sindaco? "I 5di questo primo mandato sono stati davvero: ci siamo trovati di fronte a problematiche mai vissute. Maè stata formativa e stimolante. Ho deciso quindi di mettere a disposizione questa esperienza per portare a termine i tanti progetti di sviluppo che sono in piedi, sperando di essere un valido supper un rinnovato gruppo di amministratori che amano il proprio territorio". Le tre cose di cui ha più bisogno oggi? "Collegamenti veloci e sicuri con il resto delle Marche e della viabilità nazionale: grande importanza riveste il completamento della Pedemontana delle Marche almeno la Berbentina-Fabriano. Continuare nel processo di sviluppo turistico per dare occasione ai nostri giovani di scegliere di vivere e lavorare nei luoghi dove sono nati.